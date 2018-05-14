Дедлайн приближается: в Кремле рассказали о сроках представления Медведевым структуры правительства Путину

Москва, 14 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности представления премьер-министром России Дмитрием Медведевым структуры правительства Владимиру Путину, отметил, что дедлайн приближается.

«Ну, смотрите, срок приближается, так сказать, дедлайн приближается. Такая встреча действительно может состояться. Этого нельзя исключать», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что все зависит от главы кабинета министров и от президента государства.

«Поэтому давайте дождемся», — уточнил он, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что на встрече главы РФ с Медведевым во вторник будет представлена структура кабинета министров.

Ранее в Кремле рассказали, как Медведев формирует новый кабинет министров.

Президент России Владимир Путин 8 мая подписал указ о назначении Медведева премьер-министром страны.