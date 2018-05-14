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Политика Путина в отношении Украины понятна вне зависимости от кадровых перестановок в Кремле — Песков
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    Политика Путина в отношении Украины понятна вне зависимости от кадровых перестановок в Кремле — Песков

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    Политика Путина в отношении Украины понятна вне зависимости от кадровых перестановок в Кремле — Песков

    Москва, 14 мая. Внешняя политика президента Российской Федерации Владимира Путина в отношении Украины последовательна и абсолютно понятна вне зависимости от кадровых перестановок в Кремле. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не государственные служащие определяют внешнюю политику, а президент России», — отметил официальный представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что внешняя политика президента, в том числе в отношении Украины, остается «последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру».

    Ранее СМИ сообщили о вероятном уходе Владислава Суркова с должности помощника президента России.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Россия не вмешивается в украинский конфликт и призывает Киев следовать минским договоренностям.

    Автор: Дана Балан
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