Погранслужба Украины отчиталась о 117 российских артистах, которых не пустили в страну

Киев, 14 мая. Украина за 2017–2018 годы запретила въезд 117 артистам и другим публичным деятелям из России из-за их поездок в Крым. Об этом в Facebook рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, в течение этого периода пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам. По его словам, все они нарушили украинские законы о посещении Крыма.

Напомним, ранее в марте Слободян сообщал, что в целом почти 650 гражданам РФ запрещен въезд на территорию Украины. Напомним, Крым был присоединен к России по итогам референдума в 2014 году, где абсолютное большинство высказалось за эту инициативу.