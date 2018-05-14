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Погранслужба Украины отчиталась о 117 российских артистах, которых не пустили в страну
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    Погранслужба Украины отчиталась о 117 российских артистах, которых не пустили в страну

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    Погранслужба Украины отчиталась о 117 российских артистах, которых не пустили в страну

    Киев, 14 мая. Украина за 2017–2018 годы запретила въезд 117 артистам и другим публичным деятелям из России из-за их поездок в Крым. Об этом в Facebook рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    По его словам, в течение этого периода пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам. По его словам, все они нарушили украинские законы о посещении Крыма.

    Напомним, ранее в марте Слободян сообщал, что в целом почти 650 гражданам РФ запрещен въезд на территорию Украины. Напомним, Крым был присоединен к России по итогам референдума в 2014 году, где абсолютное большинство высказалось за эту инициативу.

    Погранслужба Украины отчиталась о 117 российских артистах, которых не пустили в страну

    Автор: Анна Иванова
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