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Поклонская предлагает расширить дружественные связи городов Крыма с Францией
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    Поклонская предлагает расширить дружественные связи городов Крыма с Францией

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    Поклонская предлагает расширить дружественные связи городов Крыма с Францией

    Евпатория, 14 мая. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила расширить дружественные связи между крымскими и французскими городами в рамках визита французской делегации в Крым.

    Французская делегация из муниципалитета Мариньян прибыла в Крым с трехдневным визитом. В рамках встречи было подписано соглашение между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян, сообщает РИА Новости.

    Депутат предложила не останавливаться на достигнутом. В связи со скорым открытием Керченского моста, Поклонская поставила вопрос о возможном заключении соглашения между французским городом, который выскажет пожелание, и городом-героем Керчь.

    По ее словам, сотрудничество между Крымом и регионами Франции будет укреплено и расширено.

    Ранее стало известно, что автомобильные подходы к Крымскому мосту через Керченский пролив готовы. Открытие транспортного движения будет сгенерировано с запуском движения по мосту.

     

    Автор: Екатерина Кухарева
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