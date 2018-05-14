Поклонская предлагает расширить дружественные связи городов Крыма с Францией

Евпатория, 14 мая. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила расширить дружественные связи между крымскими и французскими городами в рамках визита французской делегации в Крым.

Французская делегация из муниципалитета Мариньян прибыла в Крым с трехдневным визитом. В рамках встречи было подписано соглашение между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян, сообщает РИА Новости.

Депутат предложила не останавливаться на достигнутом. В связи со скорым открытием Керченского моста, Поклонская поставила вопрос о возможном заключении соглашения между французским городом, который выскажет пожелание, и городом-героем Керчь.

По ее словам, сотрудничество между Крымом и регионами Франции будет укреплено и расширено.

Ранее стало известно, что автомобильные подходы к Крымскому мосту через Керченский пролив готовы. Открытие транспортного движения будет сгенерировано с запуском движения по мосту.