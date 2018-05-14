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Путин объяснил, как добиться устойчивости мировой экономики
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    Путин объяснил, как добиться устойчивости мировой экономики

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    Путин объяснил, как добиться устойчивости мировой экономики

    Москва, 14 мая. Идеи и инициативы участников Петербургского международного экономического форума будут способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, поприветствовав организаторов и гостей мероприятия. Телеграмму главы государства опубликовала сегодня пресс-служба Кремля.

    «Уверен, что в ходе форума будут выработаны полезные идеи и инициативы, призванные способствовать оздоровлению и подъему мировой экономики, а также подписаны взаимовыгодные соглашения и контракты», — отметил глава государства.

    Указал Путин и на то, что на повестку форума будут вынесены глобальные вопросы, касающиеся состояния и перспектив мировой экономики, придания ей устойчивости. Достичь этого, как добавил глава государства, можно не допуская «искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах». В качестве еще одного условия он назвал исправления дисбалансов на мировых рынках.

    В заключение Путин призвал участников ПМЭФ стремиться повышать уровень взаимного доверия и к реализации масштабных и перспективных проектов.

    «Россия всегда открыта для такого партнерства и совместной работы», — резюмировал президент

     

    Автор: Алексей Громов
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