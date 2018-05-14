Москва, 14 мая. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ. Такой информацией поделился один из участников заседания партии «Единая Россия».

14 мая президиум фракции в Госдуме проводит встречу с Кудриным, ожидаемое назначение главы Центра стратегических разработок является одним из основных вопросов повестки. Как сообщил РИА Новости один из присутствующих на заседании, Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

Напомним, о том, что новым главой Счетной палаты РФ может стать именно экс-глава Минфина, стало известно на прошлой неделе. Официальный представитель Кудрина сообщил, что руководителю Центра стратегических разработок потребуется время, чтобы обдумать предложение.

По мнению эксперта, такое назначение, если оно состоится, можно будет расценивать как понижение для Кудрина.