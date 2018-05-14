Путин: Россия выполняет свои обязательства, развивая атомную энергетику

Сочи, 14 мая. Россия развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения, выполняет свои обязательства. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с главой МАГАТЭ Юкия Амано в Сочи.

Российский президент напомнил, что Россия является одним из основных участников процесса развития атомной энергетики.

«Полностью выполняем все свои обязательства, и все работы, которые проводит Россия в области развития атомной энергетики, строго укладываются во все ограничения, связанные с нераспространением оружия массового уничтожения», — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что и МАГАТЭ работает строго в рамках своего устава, и своей объективностью и профессионализмом заслужила мировой авторитет. Он также выразил благодарность главе МАГАТЭ за участие в очередном форуме, который организует и проводит государственная корпорация Росатом.

Президент РФ напомнил, что Москва с самого начала поддерживала деятельность МАГАТЭ и продолжает активное взаимодействие с организацией.