«Курды из SDF заинтересованы в полном уничтожении населения Ракки»: военный эксперт о ситуации в Сирии

В городе Ракка — бывшей столице террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) — на улице Телль-Абъяда произошел теракт. Взрыв унес жизни двух человек, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Что происходит в «освобожденной» от террористов Ракке — в материале Федерального агентства новостей.

Ракка была «освобождена» от боевиков «Исламского государства» 17 октября 2017 года. В результате интенсивных бомбардировок авиации международной антитеррористической коалиции во главе с США было разрушено более 80 % городской застройки. Пришедшие на смену головорезам ИГ1 «Демократические силы Сирии», которые в основном состоят из курдского ополчения, не делают абсолютно ничего для полноценного восстановления мирной жизни. Более того, проводимая курдами политика вызывает протесты со стороны местных жителей. Они воспринимают курдские формирования и коалиционные силы на своей территории исключительно как оккупацию.

В результате действия курдов и коалиции привели к созданию нескольких отрядов народного сопротивления, и не только в провинции Ракка, но и в других районах САР, которые при поддержке Соединенных Штатов были захвачены курдами. Формирования ополченцев совершают партизанские атаки на автоколонны и военные объекты международной коалиции и курдских отрядов.

Центр Сирии

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что до войны Ракка была полумиллионным городом, являвшимся центром главного сельскохозяйственного региона Сирии. Поэтому для восстановления жизни там нужно немногое: обеспечить безопасность жителей, сделать условия их жизни пригодными для проживания. Это гораздо меньше того, что при помощи России сделано в Алеппо, который был по количеству населения в шесть раз больше Ракки и который сейчас является живым контрастом и укором курдам и США.

«Действия оккупировавших Ракку и другие сирийские провинции на левом берегу Евфрата сторон имеют разную мотивацию. Курдские формирования и администрация делают все для того, чтобы данные территории стали основой их будущей независимости. Поэтому проводится открытый геноцид арабского населения, а все внимание курдов сосредоточено на центрах добычи нефти и газа, попавших к ним под контроль. Ими заняты и американцы, попутно строя свои базы и создавая условия для сохранения своего незаконного военного присутствия в Сирии», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, результатом является полное игнорирование интересов населения Ракки. Курды из SDF, как показывает практика, заинтересованы в его полном исходе или уничтожении, а в США считают его явно ненадежным и не считают необходимым проявлять даже минимальную заботу о нем, несмотря на то, что его судьба сейчас полностью в руках Вашингтона.

«Подобное положение дел порождает не только жертвы, но и возмущение новыми порядками, которые жестокостью ничем не отличаются от установленных террористами. Повторяется ситуация иракской Эль-Фаллуджи, в которой недовольство политикой оккупационной американской администрации привело к восстанию и возникновению нового террористического движения. В Ракке и прилегающих к ней территориях сейчас еще хуже. И если пока все сводится к гуманитарной катастрофе, то в будущем ситуация может привести к еще большему ожесточению населения и самым непредсказуемым последствиям. Могут случиться массовые выступления, а возглавят их группы радикальных боевиков», — заключил Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.