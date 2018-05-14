«Забегает вперед»: МИД РФ отреагировал на заявления Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе





Москва, 14 мая. И.о. заместителя министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал рассуждения украинского президента Петра Порошенко о миссии миротворцев ООН в Донбассе.

По мнению замминистра, Порошенко торопится и для начала ему следует «внимательнее вчитаться в содержание минских договоренностей». Во всех своих рассуждениях, как подчеркнул Карасин, украинский лидер забегает вперед.

«Прежде всего, он должен спросить население Донецка и Луганска, что по этому поводу думают они. И внимательнее вчитаться в содержание минских договоренностей от февраля 2015 года», — заметил он.

Напомним, 11 мая Порошенко заявил, что введение миссии миротворцев ООН в Донбасс представляет единственный путь для проведения местных выборов в регионе "под контролем международных сил обеспечения мира».