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«Забегает вперед»: МИД РФ отреагировал на заявления Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе
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    «Забегает вперед»: МИД РФ отреагировал на заявления Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе

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    «Забегает вперед»: МИД РФ отреагировал на заявления Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе

    Москва, 14 мая. И.о. заместителя министра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал рассуждения украинского президента Петра Порошенко о миссии миротворцев ООН в Донбассе.

    По мнению замминистра, Порошенко торопится и для начала ему следует «внимательнее вчитаться в содержание минских договоренностей». Во всех своих рассуждениях, как подчеркнул Карасин, украинский лидер забегает вперед.

    «Прежде всего, он должен спросить население Донецка и Луганска, что по этому поводу думают они. И внимательнее вчитаться в содержание минских договоренностей от февраля 2015 года», — заметил он.

    Напомним, 11 мая Порошенко заявил, что введение миссии миротворцев ООН в Донбасс представляет единственный путь для проведения местных выборов в регионе "под контролем международных сил обеспечения мира».

     

    Автор: Алексей Громов
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