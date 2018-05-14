Украинские пограничники запретили Сургановой въезд в страну на три года

Киев, 14 мая. Пограничная служба Украины не пустила в страну лидера музыкального коллектива «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову и запретили ей въезд на территорию Украины на три года. Об этом рассказал в понедельник пресс-секретарь пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, в контрольно-пропускном пункте «Жуляны» украинские пограничники не пропустили основателя группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову по причине посещения Крыма в 2016 году.

«В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске (Сургановой — Прим.ред.) на Украину, запретили ей въезд сроком на три года», — заявил Слободян.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.