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Украинские пограничники запретили Сургановой въезд в страну на три года
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    Украинские пограничники запретили Сургановой въезд в страну на три года

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    Украинские пограничники запретили Сургановой въезд в страну на три года

    Киев, 14 мая. Пограничная служба Украины не пустила в страну лидера музыкального коллектива «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову и запретили ей въезд на территорию Украины на три года. Об этом рассказал в понедельник пресс-секретарь пограничной службы Олег Слободян.

    По его словам, в контрольно-пропускном пункте «Жуляны» украинские пограничники не пропустили основателя группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову по причине посещения Крыма в 2016 году.

    «В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске (Сургановой — Прим.ред.) на Украину, запретили ей въезд сроком на три года», — заявил Слободян.

    Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

    Автор: Дана Балан
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