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Политика
«США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии
Политика
«США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии
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    «США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии

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    «США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии

    Алеппо, 14 мая. В сирийском городе Алеппо, освобожденном от террористов, состоялась массовая акция против незаконного присутствия американских военных в САР.

    Как пишет Inside Syria Media Center, тысячи студентов и молодых людей вышли на улицы населенного пункта с флагами Сирии и знаменами в знак несогласия с политикой, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа. Активисты прошли по улицам, скандируя и демонстрируя плакаты «США, вон из Сирии!».   

    Жители Алеппо заявили, что выступают против незаконного присутствия американских военных в своей стране.

    Ранее арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона. 

    «США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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