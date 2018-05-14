«США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии

Алеппо, 14 мая. В сирийском городе Алеппо, освобожденном от террористов, состоялась массовая акция против незаконного присутствия американских военных в САР.

Как пишет Inside Syria Media Center, тысячи студентов и молодых людей вышли на улицы населенного пункта с флагами Сирии и знаменами в знак несогласия с политикой, проводимой администрацией президента США Дональда Трампа. Активисты прошли по улицам, скандируя и демонстрируя плакаты «США, вон из Сирии!».

Жители Алеппо заявили, что выступают против незаконного присутствия американских военных в своей стране.

Ранее арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона.