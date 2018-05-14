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Готов делиться: арестованный в Греции Винник просит защиты у властей РФ
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    Готов делиться: арестованный в Греции Винник просит защиты у властей РФ

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    Готов делиться: арестованный в Греции Винник просит защиты у властей РФ

    Афины, 14 мая. Гражданин РФ Александр Винник, которого по запросу США ранее арестовали в Греции, обратился к российским властям с просьбой защитить его и вернуть домой.

    По словам Винника, имеющиеся у него знания о технологии блокчейн могут быть полезны в России.

    «Я обладаю... данными о технологии блокчейна, (знаю — прим. ФАН) как дальше эту технологию применять для блага России. Готов делиться своими знаниями, своим опытом», — говорится в обращении Винника, попавшего в распоряжении РИА Новости.

    Россиянин рассказал, что в Греции существует реальная угроза его жизни, хотя в тюрьме, где его содержат, приняли особые меры по обеспечению безопасности гражданина РФ.

    «Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что, по оперативной информации, меня хотят отравить, получен заказ на мое физическое устранение…» — сообщил Винник.

    Напомним, Винника задержали в Греции летом прошлого года по запросу американских спецслужб. США обвиняют его в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалют. В конце 2017 года греческий суд постановил экстрадировать россиянина за океан.

    Автор: Федор Веснин
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