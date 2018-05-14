Пилот F-22 рассказал, почему военные летчики США массово бегут со службы

Вашингтон, 14 мая. Подполковник Дэйв Скалички рассказал, почему боевые пилоты ВВС США уходят со службы.

Дэйв Скалички, командир эскадрильи, работает на F-22 Raptor для перехвата российских дальних бомбардировщиков в небе над Аляской. Данный регион практически не защищен, что произошло из-за нехватки летчиков в эскадрильях ВВС США.

По его словам, работа сложна, опасна и совсем не соответствует заработной плате. На «гражданке» люди с меньшей квалификацией получают в разы больше и раньше на 2 года уходят на пенсию, пишет «Свободная Пресса».

Минобороны США не скрывают наличие кадровых проблем. Закон о национальной обороне — 2018 позволяет Пентагону увеличить армию на 8 500 служащих до общего числа 1 026 500 человек, но с другой – генералы не знают, где набрать людей, которым можно было бы доверить оружие и высокотехнологичную технику.

Напомним, ранее стало известно, что авиагруппа «Стрижи» одной из первых получит новейшие истребители МиГ-35.