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СМИ сообщили о скором уходе Бастрыкина с поста главы СКР
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    СМИ сообщили о скором уходе Бастрыкина с поста главы СКР

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    СМИ сообщили о скором уходе Бастрыкина с поста главы СКР

    Москва, 14 мая. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в скором времени может покинуть ведомство и перейти в Конституционный суд. В ближайшее время Бастрыкин может стать судьей КС РФ.

    Как рассказал источник РИА Новости, для такой кадровой перестановки «не придется освобождать от должностей действующих судей Конституционного суда, поскольку там уже есть несколько вакантных мест».

    Глава СК России Александр Бастрыкин вступил в должность председателя ведомства в 2011 году. До этого он занимал должность первого заместителя Генерального прокурора России.

    Как ранее сообщало «URA.RU», главного пермского следователя уволили после вмешательства Бастрыкина.

    Автор: Дана Балан
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