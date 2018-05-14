Китай заявил о готовности поддержать усилия России в вопросе ядерной сделки с Ираном

Пекин, 14 мая. Китай готов к совместной работе с Россией, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном. Об этом сообщил заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Лю Бинь.

В своей речи он отметил, что ядерная сделка с Ираном постоянно обсуждается Москвой и Пекином, эта тема является ключевой на встречах России и Китая, сообщает РИА Новости.

«Учитывая наши общие единые мнения и позиции по данному вопросу, мы готовы и дальше прилагать усилия для продвижения решения данного вопроса по верному направлению вместе с российскими партнерами», — сказал Лю Бинь.

Он заметил, что решение проблемы ядерной программы Ирана будет показательно для урегулирования других важных вопросов.

«Любая страна должна исполнять взятые международные обязательства, причем по уже подписанным соглашениям, это весьма важно», — заявил он.

Вашингтон вышел из всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), а также заявил о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения. Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия выступили против такого решения США. Европейские партнеры соединенных штатов и дальше планируют соблюдать условия сделки.