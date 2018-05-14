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«Патриотизм в глазах и в сердце»: французский политик рассказал, что его восхищает в крымчанах
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    «Патриотизм в глазах и в сердце»: французский политик рассказал, что его восхищает в крымчанах

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    «Патриотизм в глазах и в сердце»: французский политик рассказал, что его восхищает в крымчанах

    Симферополь, 14 мая. Мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ во время поездки в Евпаторию признался, что восхищает патриотизм в глазах крымчан.

    «Я восхищен вашим патриотизмом, который у вас в сердце, который у вас в глазах, эта любовь к вашему флагу», — сказал он. По его словам, почти половина французов имеет такой же взгляд на свой национальный флаг.

    Кроме того, Ле Диссэ отметил, что ему комфортно находиться в Крыму, а его визит никто запретить не может, ведь он свободный человек.

    «Я свободный человек, и если намерен приехать в Крым, чтобы разделить между нашими народами какие-то определенные вещи, то никто не сможет мне это запретить», — заметил политик.

    Напомним, Ле Диссэ вместе с другими франузскими делегатами прибыл на полуостров с трехдневным визитом. Сегодня французские политики встречаются с властями Евпатории и депутатами Госдумы РФ от Крыма. В рамках поездки состоялось подписание соглашения между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян???, пишет РИА Новости.

     

     

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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