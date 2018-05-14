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СК РФ назвал причину нападения бывшего ученика на директора школы в Забайкалье
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    СК РФ назвал причину нападения бывшего ученика на директора школы в Забайкалье

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    СК РФ назвал причину нападения бывшего ученика на директора школы в Забайкалье

    Чита, 14 мая. В Следственном комитете России сообщили, что нападение бывшего ученика на директора школьного учреждения в Забайкалье стало «местью за плохую характеристику для военкомата». Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

    «Обвинение в покушении на убийство предъявлено 18-летнему жителю села Новоберезовское Забайкальского края, который 7 мая напал на 63-летнего мужчину около его дома и нанес несколько ударов ножом», — следует из сообщения ведомства.

    На данный момент экс-ученик взят под стражу, выясняются все подробности происшествия.

    Ранее агентство «URA.RU» сообщало, что в апреле этого года на Урале мальчик выпал из окна школы на перемене.

    Автор: Дана Балан
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