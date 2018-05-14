Сирия: ВВС Ирака ликвидировали штаб командования ИГИЛ

Дамаск, 14 мая. Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии.

Как передает Al Sumaria со ссылкой на командование совместными операциями армии Ирака, самолеты F-16 выполнили задачи в рамках воздушной операции на территории Сирийской Арабской Республики. В результате авиаударов был уничтожен штаб командования ИГИЛ1 и центр логистической поддержки террористов.

Ранее ВВС Ирака нанесли удар по позициям главарей ИГ1 в Сирии. Приказ о нанесении авиаудара по позиции командования террористов на юге Эд-Дашиша на территории Сирии был отдан главой Совета министров Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.