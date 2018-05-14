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Украина
В связи с воспитанием: на Украине судья отказался участвовать в процессе над праздновавшим 9 мая одесситом
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    В связи с воспитанием: на Украине судья отказался участвовать в процессе над праздновавшим 9 мая одесситом

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    В связи с воспитанием: на Украине судья отказался участвовать в процессе над праздновавшим 9 мая одесситом

    Одесса, 14 мая. На Украине судья взял самоотвод, отказавшись определять меру пресечения мужчине, обвиняемому в «пропаганде тоталитарного режима» из-за демонстрации флага с орденом Великой Отечественной войны.

    Необычный инцидент произошел в Одессе. Как отмечают украинские СМИ, судья подробно изложил свою мотивировку, указав, что он воспитан в духе уважения к бойцам, отстоявшим в том числе и право на жизнь для народа Украины.

    «Являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны… кавалера двух орденов «Отечественная война»… в связи с воспитанием меня в духе уважения к воинам, которые своими героическими подвигами и мужеством отстояли в тяжелых боях право народа Украины на жизнь и в духе уважения к героизму нашего народа во время Великой Отечественной войны, я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена «Отечественная война» как пропаганду тоталитарного режима…» — говорится в объяснении судьи. 

    Напомним, ранее стало известно, что в Одессе 9 мая полицейские задержали мужчину, на автомобиле которого был закреплен флаг с орденом Великой Отечественной войны.

    Отметим также, что в День Победы на Украине  радикалы пытались сорвать мероприятия, приуроченные к 9 мая. При этом националистам ранее официально разрешили патрулировать улицы.  

    Автор: Федор Веснин
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