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В Сети появилось видео рухнувшей с лестницы победительницы «Евровидения-2018»
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    В Сети появилось видео рухнувшей с лестницы победительницы «Евровидения-2018»

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    В Сети появилось видео рухнувшей с лестницы победительницы «Евровидения-2018»

    Лондон, 14 мая. В сети обнародовано видео падения с лестницы победительницы международного музыкального соревнования «Евровидение-2018».

    Инцидент с падением израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, где Нетта заняла первое место, набрав 283 балла. Девушка не получила серьезных травм и сообщает, что с ней все в порядке, пишет таблоид Daily Express.

    Финал конкурса состоялся в ночь на 13 мая. Представительница Израиля выступила с песней Toy («Игрушка») и, получив 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей, одержала победу на музыкальном соревновании «Евровидение-2018».

    Напомним, ранее участница от России Юлия Самойлова поздравила победительницу музыкального состязания в социальной сети Instagram.

    Автор: Екатерина Кухарева
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