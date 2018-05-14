В Сети появилось видео рухнувшей с лестницы победительницы «Евровидения-2018»

Лондон, 14 мая. В сети обнародовано видео падения с лестницы победительницы международного музыкального соревнования «Евровидение-2018».

Инцидент с падением израильской певицы Нетты Барзилай с лестницы произошел после выступления исполнительницы в первом полуфинале конкурса, где Нетта заняла первое место, набрав 283 балла. Девушка не получила серьезных травм и сообщает, что с ней все в порядке, пишет таблоид Daily Express.

Финал конкурса состоялся в ночь на 13 мая. Представительница Израиля выступила с песней Toy («Игрушка») и, получив 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей, одержала победу на музыкальном соревновании «Евровидение-2018».

Напомним, ранее участница от России Юлия Самойлова поздравила победительницу музыкального состязания в социальной сети Instagram.