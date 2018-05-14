Донбасс сегодня: Киев готовит реванш за Горловку, фейковая «перемога» ВСУ над ЛНР

Донбасс, 14 мая. Командование силовой операции ВСУ поставило под угрозу срыва визит Порошенко в Донбасс. В ЛНР раскрыли подробности фейковой «перемоги» украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Командующий ООС готовит реванш за Горловку

Из-за последних неудач ВСУ на фронтах Донецкой народной республики центры информационно-психологических операций вооруженных сил Украины (ИПСО) начали работу по повышению имиджа нового командующего силовой операцией Сергея Наева.

Для этих целей центры ИПСО проводят подробный инструктаж журналистов украинских телеканалов. Главная задача — нивелировать информационный фон, сложившийся вокруг потерь контролируемых высот под Горловкой и неоправданных потерь украинской армии во время провальных наступлений.

В оперативном командовании ДНР рассказали, что приезд Петра Порошенко в зону конфликта в сопровождении американских кураторов был поставлен под угрозу из-за провала операции под Горловкой. По этой причине Наев устроил разнос командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» генералу Краснооку и комбригу 24-й бригады полковнику Гудзю. Главная претензия — неспособность вести активные действия и растрата впустую целого вагона боеприпасов к танкам и артиллерии.

Оперативная сводка

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 27 раз нарушали режим прекращения огня и активно использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Удары наносились по 14 населенным пунктам народных республик Донбасса. Так, в результате обстрела Дзержинска был ранен мирный житель, в поселке Широкая Балка Горловского района серьезные повреждения получили три частных дома.

По сообщениям военных народных республик, за последние сутки ВСУ выпустили по территориям ДНР и ЛНР около 600 снарядов.

Фейки украинских СМИ

Так, в те же самые дни, когда силы 54-й и 24-й бригад украинской армии «перемогли» силы ДНР под Горловкой, группировка ОТГ «Луганск» устроила «огненный дождь» военнослужащим Народной милиции ЛНР у поселка Желобок.

При этом украинские СМИ поспешили рассказать о крупных поражениях военных ЛНР и потере ими опорных пунктов. Ньюсмейкером в данном случае выступил известный украинский волонтер Юрий Мысягин. Сославшись на него, сетевые издания Украины начали выпускать сообщения о крупных «перемогах» ВСУ.

Остудили «диванных воинов» Украины сообщения оперативного командования ДНР и жителей соседствующих с Желобком поселков ЛНР. Согласно полученной информации, никаких боевых столкновений не происходило, фиксировались лишь односторонние атаки киевских силовиков. При этом живая сила и техника Народной милиции ЛНР урона не понесли.

Военные ЛНР связывают сообщения о «победах» ВСУ с визитом в зону силовой операции президента Украины Петра Порошенко и планирующимся приездом спецпосланника США Курта Волкера. В связи с данными обстоятельствами командиры передовых подразделений готовят победные отчеты как западным кураторам Украины, так и своему непосредственному верховному главнокомандующему.