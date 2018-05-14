Курды раскололи Дейр-эз-Зор: арабские племена-соседи выступают друг против друга, опасаясь ударов США

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор по-прежнему сохраняется крайне напряженная ситуация ввиду нарастания конфликта между местным населением и курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF), сотрудничающих с Соединенными Штатами. Дальнейшая эскалация уже очень скоро может обернуться новым ударом ВВС коалиции США, который будет сопровождаться большим количеством жертв среди мирных жителей.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) уже писало о том, что курды потребовали у руководства местного арабо-суннитского племени «Куват Нукба Ас-Сурия» покинуть Дейр-эз-Зор и эвакуироваться в Хасаку. Те, в свою очередь, отказались подчиняться приказам главарей SDF, незаконно удерживающих территории под своим контролем. Столкновения не принесли результата, и тогда курды выдвинули ультиматум, угрожая, что в случае неповиновения коалиция обвинит представителей племени в связях с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и проведет бомбардировку их ключевых объектов, которые располагаются в городе Абу Хаммам. При этом все погибшие при налете гражданские лица будут названы жертвами сил «Куват Нукба Ас-Сурия».

Теперь в конфликт вмешался новый игрок, принявший неожиданную сторону. Главари еще одного суннитского племени Заевфратья — Аль-Шайтат — вместо того, чтобы проявить солидарность со своими соседями, напротив, призвали курдов и Вашингтон уничтожить общину «Куват Нукба Ас-Сурия». Информацию об этом сообщил новостной Twitter-канал (@CivilWarMap). Это тем более удивительно, если учесть, что многие члены «Аль-Шайтат» ранее являлись частью «Куват Нукба Ас-Сурия».

С другой стороны, бойцы «Аль-Шайтат» в ходе сирийского конфликта уже не раз демонстрировали свое умение «переобуваться в воздухе». Изначально они приняли сторону противников официального Дамаска, после чего в 2015-м году внезапно заявили о своей приверженности к законному президенту САР Башару Асаду. Затем, однако, они были замечены в связях с Соединенными Штатами. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов помог ФАН разобраться в сложной ситуации в регионе.

«До кризиса Сирия была одной из наиболее стремительно развивающихся стран в регионе. Речь в данном случае и об экономике, и о социальной политике. Если говорить о конфессиональной стратегии, то и в этом плане партией «Баас» всем религиозным общинам были предоставлены равные права. Сирия — это светское государство, которое в данном отношении выгодно отличается от некоторых других стран Ближнего Востока. Однако наряду с этим в САР по-прежнему существует такое явление, оставшееся от прошлого страны, как племена, в том числе бедуинские. Они вписались в новую государственную структуру, но тем не менее племена живут достаточно автономно, подчиняясь своим законам и своему руководству», — рассказал эксперт.

В период начала кризиса почти каждое из них заявило о свое приверженности тому или иному участнику конфликта, причем данное принятие сторон в некоторых племенах основывалось далеко не на реальном мнении большинства, также добавил востоковед.

«По своему отношению к конфликту эти арабо-суннитские общины размежевались меж собой: часть поддерживала Башара Асада, часть — оппозицию. Но надо отметить, что это во многом зависело от мнения руководства племени. Этим пользовались и боевики, и их покровители, попросту подкупая лидеров племен, дабы переманить их на свою сторону. И эта ситуация продолжается. Не исключено, что и курды предложили лидерам племени Аль-Шайтат какие-то экономические преференции, финансирование или элементарную взятку. Поэтому зачастую соседствующие племена выступают по разные стороны баррикад», — отметил Борис Долгов.

В данном случае община «Куват Нукба Ас-Сурия» осталась одна в своем регионе, где бесчинствуют курдские вооруженные формирования. Всем ее членам, соответственно, грозит серьезная угроза уничтожения. По мнению нашего собеседника, единственный выход для них — просить защиты у официального правительства Сирии.

«Для арабских племен, которые выступают против навязывания курдами своей местной власти и законов, лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — это перейти под юрисдикцию центрального правительства. Тогда они также окажутся в русле политики официального Дамаска, направленной на возрождение Сирии. Это, несомненно, наилучший вариант для них», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.