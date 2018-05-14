Казань заволокло черным дымом: видео горящих цистерн с нефтепродуктами появилось в Сети

Казань, 14 мая. Горящие емкости с нефтепродуктами потушили в Казани, к счастью, никто не пострадал. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по Татарстане.

Фото крупного пожара в одной из промзон города очевидцы стали публиковать в Сети в 08.30. По их словам, едкий дым распространился до центра Казани. В главке МЧС уточнили, что возгорание произошло на улице Автосервисной, где загорелись емкости с нефтепродуктами. Открытое горение было ликвидировано в 09.41. Как сообщает Infox, в промзоне полыхали емкости со100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте ЧП работали более сотни пожарных и 32 единицы техники, уточняет «Федерал Пресс».



