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Казань заволокло черным дымом: видео горящих цистерн с нефтепродуктами появилось в Сети
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    Казань заволокло черным дымом: видео горящих цистерн с нефтепродуктами появилось в Сети

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    Казань заволокло черным дымом: видео горящих цистерн с нефтепродуктами появилось в Сети

    Казань, 14 мая. Горящие емкости с нефтепродуктами потушили в Казани, к счастью, никто не пострадал. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по Татарстане.

    Фото крупного пожара в одной из промзон города очевидцы стали публиковать в Сети в 08.30. По их словам, едкий дым распространился до центра Казани. В главке МЧС уточнили, что возгорание произошло на улице Автосервисной, где загорелись емкости с нефтепродуктами. Открытое горение было ликвидировано в 09.41. Как сообщает Infox, в промзоне полыхали емкости со100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона и 40 кубометров изобутанола.

    Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На месте ЧП работали более сотни пожарных и 32 единицы техники, уточняет «Федерал Пресс».

     


     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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