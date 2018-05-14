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Актер Дмитрий Орлов рассказал правду о своем самочувствии
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    Актер Дмитрий Орлов рассказал правду о своем самочувствии

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    Актер Дмитрий Орлов рассказал правду о своем самочувствии

    Москва, 14 мая. Российский актер Дмитрий Орлов не подтвердил информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в СМИ. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается.

    Как передает телеканал «360», Орлов также опроверг слухи о своей госпитализации. Он уточнил, что жив и здоров, «великолепно все». Ранее СМИ сообщили, что Орлов находится в одной из московских клиник. Журналисты писали, что у актера якобы диагностировали серьезное заболевание, а через несколько месяцев потребуется операция.

    Напомним, Орлов известен зрителям по таким фильмам как «Брат-2», «Сестры» и так далее.

    Автор: Анна Иванова
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