Актер Дмитрий Орлов рассказал правду о своем самочувствии

Москва, 14 мая. Российский актер Дмитрий Орлов не подтвердил информацию о своей госпитализации, которая ранее появилась в СМИ. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и в медицинской помощи не нуждается.

Как передает телеканал «360», Орлов также опроверг слухи о своей госпитализации. Он уточнил, что жив и здоров, «великолепно все». Ранее СМИ сообщили, что Орлов находится в одной из московских клиник. Журналисты писали, что у актера якобы диагностировали серьезное заболевание, а через несколько месяцев потребуется операция.

Напомним, Орлов известен зрителям по таким фильмам как «Брат-2», «Сестры» и так далее.