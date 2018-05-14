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В Киеве подсчитали, сколько миллиардов долларов вывезено с Украины
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    В Киеве подсчитали, сколько миллиардов долларов вывезено с Украины

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    В Киеве подсчитали, сколько миллиардов долларов вывезено с Украины

    Киев, 14 мая. Спецслужбы западных стран отмечают, что большой поток денежных средств был выведен из Украины за годы ее независимости.

    Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne рассказал, что 148 миллиардов долларов было вывезено за границу Украины.

    «Это то, что дают ЦРУ, ФБР, финансовые разведки, БНД немецкая, МИ6 британская и другие участники», – заявил Николай Маломуж.

    По его словам, это ресурсы, обязательные к реинвестированию.

    Напомним, что в настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса, а граждане теряют доверие к власти. Страна, по мнению экспертов, обречена стать нищей, а дефицит рабочей силы приводит не к увеличению зарплат, а к сокращению числа предприятий.

    Автор: Екатерина Кухарева
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