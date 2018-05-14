Сирия: турецкая армия развернула 11-й наблюдательный пункт в Идлибе

Дамаск, 14 мая. Турецкие военные развернули в сирийском Идлибе 11-й наблюдательный пункт для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации. Об этом сообщили в генеральном штабе Турции.

«Сооружен 11-й наблюдательный пункт в Идлибе», — следует из сообщения турецкого ведомства, опубликованного в микроблоге социальной сети Twitter.

Напомним, ранее турецкий глава Тайип Эрдоган заявил, что 10 мониторинговых пунктов турецкой армии в Идлибе в настоящий момент работают, оставшиеся два, предусмотренные подписанными в столице Казахстана соглашениями, будут сформированы в течение ближайших семи дней.

На данный момент в Сирийской Арабской Республике, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в САР.