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Сирия: турецкая армия развернула 11-й наблюдательный пункт в Идлибе
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    Сирия: турецкая армия развернула 11-й наблюдательный пункт в Идлибе

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    Сирия: турецкая армия развернула 11-й наблюдательный пункт в Идлибе

    Дамаск, 14 мая. Турецкие военные развернули в сирийском Идлибе 11-й наблюдательный пункт для контроля над соблюдением перемирия в зоне деэскалации. Об этом сообщили в генеральном штабе Турции.

    «Сооружен 11-й наблюдательный пункт в Идлибе», — следует из сообщения турецкого ведомства, опубликованного в микроблоге социальной сети Twitter.

    Напомним, ранее турецкий глава Тайип Эрдоган заявил, что 10 мониторинговых пунктов турецкой армии в Идлибе в настоящий момент работают, оставшиеся два, предусмотренные подписанными в столице Казахстана соглашениями, будут сформированы в течение ближайших семи дней.

    На данный момент в Сирийской Арабской Республике, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации.

    Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в САР.

    Автор: Дана Балан
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