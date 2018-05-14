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РФ снова в игре: на Украине поняли, что выход США из ядерной сделки заставит ЕС искать диалога с Москвой
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    РФ снова в игре: на Украине поняли, что выход США из ядерной сделки заставит ЕС искать диалога с Москвой

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    РФ снова в игре: на Украине поняли, что выход США из ядерной сделки заставит ЕС искать диалога с Москвой

    Киев, 14 мая. Разговоры о международной изоляции России не имеют под собой оснований, особенно беспочвенны они сейчас, когда появился риск возобновления иранской ядерной программы, и страны ЕС в связи с этим ищут пути восстановления взаимоотношений с Москвой.

    Таким мнением поделился бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация заставляет ЕС искать диалога с Москвой.

    «Тут уже не идет речь о том, кому жать руку, а кого забывать. Тут речь идет, что идти нужно к тем, от кого зависит развитие событий. Россия сейчас почувствует, что она снова в игре. Если еще накануне можно было говорить, что Россия в полной изоляции, то сейчас об этом речь не идет», – отметил Грищенко в эфире канала NewsOne.

    Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к санкционной политике против Тегерана. В Кремле, комментируя решение, назвали его ошибочным и скоропалительным. 

    Автор: Федор Веснин
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