Эра боевых роботов уже наступила: как ударные машины РФ изменят облик современной войны

«Российские боевые комплексы серии «Уран» значительно опережают зарубежные аналоги и способны изменить облик современной войны», —сообщает журнал The National Interest.

Эксперты издания подчеркнули, что показанные во время парада Победы робототехнические комплексы уже были опробованы в боевых условиях и хорошо себя зарекомендовали в Сирийской Арабской Республике.

«Беспилотный сапер»

«Уран-6» — робототехнический комплекс, предназначенный для разминирования урбанизированных, горных и мелколесистых участков местности. Внешне представляет собой радиоуправляемый гусеничный самоход с пятью сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Такой подход позволяет работать с различными видами грунтов.

Конструкция навески рабочего оборудования дает возможность «Урану-6» преодолевать препятствия в виде вертикальных стен высотой до 1 метра и рвы шириной до 1,5 метров. А низкий профиль и заниженный центр тяжести позволяют машине спускаться по косогорам крутизной до 20 градусов.

Управление осуществляется оператором на удалении до 800 метров, для чего на корпусе разработчик установил 4 видеокамеры кругового обзора. Это позволяет сохранить жизнь личному составу при работе в боевых условиях. Так, «Уран-6» уже прошел испытания в боевых условиях во время разминирования территории древнего города Пальмиры (Тадмор).

«Ударный монстр»

«Уран-9» — боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу, который предназначен для выполнения комбинированных ударных, разведывательных и контртеррористических задач. В состав комплекса входят 4 робота разведки и огневой поддержки, подвижный пункт управления, комплекс средств транспортировки и обеспечения, а также комплект запасных частей и принадлежностей.

Главным достоинством боевого «Урана» является вооружение, которое по стандарту представлено 30 мм автоматической пушкой 2А72, 7,62 мм пулеметом ПКТМ, комплексом управляемых ракет «Атака» и реактивными пехотными огнеметами РПО ПДМ-А «Шмель-М». Однако модульный принцип построения позволяет оператору робота менять вооружение в зависимости от выполняемых задач.

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, боевые роботы, пусть и управляются человеком, в недалеком будущем позволят изменить облик современной войны.

«Такие системы вооружения являются универсальными и ставятся на тех же боевых машинах поддержки танков «Терминатор», однако БМПТ управляется экипажем, который подвергается опасности, особенно во время городских боев. А «Уран-9» позволяет не только подавлять живую силу противника своими автоматическими пушками и спаренным пулеметом, но и сохранять при этом жизнь оператора. Ракетное вооружение дает возможность уничтожать вражескую бронетехнику, притом, что профиль робота совсем небольшой и при правильном камуфляже такое устройство становится малозаметным», — пояснил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик.

Кроме того, боевая версия «Урана» оснащается системой предупреждения о лазерном облучении и системой постановки дымовых завес, что дает ему защиту от ответного огня противника. По словам эксперта, кроме непосредственных боевых операций, робототехнический комплекс будет способен выполнять охранные функции.

«Если ставится долговременный военный лагерь, то «Уран-9» сможет выполнять роль стража, но для этого его еще нужно доработать, сделав чуть более самостоятельным и оборудовав тепловизионными камерами», — говорит Литовкин.

Лидерство России

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика также ведут разработки боевых роботов, однако инженеры этих стран столкнулись с рядом проблем, которые пока еще не удается решить. Именно по этой причине наметилось лидерство Российской Федерации в создании подобных платформ.

Так, американский эксперт Самуэль Бендетт в статье для издания Defence One ранее высказал мнение, что Россия начала обгонять США в области беспилотных боевых систем. Помимо указанных выше «Уранов», Москва ведет разработки разведывательных беспилотных систем собственного производства «Элерон» или по лицензии «Застава» и «Форпост». Подобные системы, в отличие от американских аналогов, стоят недорого, что позволяет их использовать без боязни потерять во время выполнения боевых и разведывательных операций.