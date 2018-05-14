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Представители Ирана и Сирии обсудили в Астане наблюдательные пункты в Идлибе
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    Представители Ирана и Сирии обсудили в Астане наблюдательные пункты в Идлибе

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    Представители Ирана и Сирии обсудили в Астане наблюдательные пункты в Идлибе

    Астана, 14 мая. В рамках Астанинского процесса проведена встреча делегаций Сирии и Ирана по вопросу предложенных Турцией наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

    МИД Казахстана сообщил о начале очередных переговоров по Сирии в Астане.

    «Они только начали двустороннюю встречу и сконцентрируются на турецких наблюдательных пунктах в Идлибе», — сообщили в МИД Казахстана.

    Астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию кризиса в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

    Напомним, что в Астане состоялось восемь раундов межсирийских переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Площадка в столице Казахстана названа наиболее эффективной. Были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, прекращению огня и возврату к мирной жизни, благодаря созданию зон деэскалации.

    Автор: Екатерина Кухарева
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