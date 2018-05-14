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Правительство РФ вновь выдвинуло Дворковича в совет директоров РЖД
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    Правительство РФ вновь выдвинуло Дворковича в совет директоров РЖД

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    Правительство РФ вновь выдвинуло Дворковича в совет директоров РЖД

    Москва, 14 мая. Исполняющий обязанности вице-премьера Российской Федерации Аркадий Дворкович снова выдвинут правительством в совет директоров Российских железных дорог (РЖД). Данное распоряжение размещено в понедельник на официальном портале правовой информации.

    Напомним, Дворкович является председателем совета директоров РЖД. Кроме того, в совет директоров выдвинуты три новых кандидата, в числе которых руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместитель главы Минэкономразвития Михаил Расстригин и главный советник главы Новосибирска Виктор Толоконский.

    В середине апреле Дворкович рассказал, что состав совета директоров РЖД изменится несущественно. Так, в него может войти глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, а уйти — экс-председатель правления немецкой Deutsche Bahn Хартмут Медорн.

    Автор: Дана Балан
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