Правительство РФ вновь выдвинуло Дворковича в совет директоров РЖД

Москва, 14 мая. Исполняющий обязанности вице-премьера Российской Федерации Аркадий Дворкович снова выдвинут правительством в совет директоров Российских железных дорог (РЖД). Данное распоряжение размещено в понедельник на официальном портале правовой информации.

Напомним, Дворкович является председателем совета директоров РЖД. Кроме того, в совет директоров выдвинуты три новых кандидата, в числе которых руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместитель главы Минэкономразвития Михаил Расстригин и главный советник главы Новосибирска Виктор Толоконский.

В середине апреле Дворкович рассказал, что состав совета директоров РЖД изменится несущественно. Так, в него может войти глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, а уйти — экс-председатель правления немецкой Deutsche Bahn Хартмут Медорн.