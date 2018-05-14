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Путин рассказал о значимости форума «Атомэкспо» для решения проблем атомной отрасли
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    Путин рассказал о значимости форума «Атомэкспо» для решения проблем атомной отрасли

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    Путин рассказал о значимости форума «Атомэкспо» для решения проблем атомной отрасли

    Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников десятого международного форума «Атомэкспо». Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства назвал мероприятие авторитетной площадкой обсуждения проблем атомной отрасли. По словам Путина, форум объединяет руководителей крупных компаний, государственных структур, в нем участвуют общественные организации, эксперты.

    Путин уточнил, что «Атомэкспо» зарекомендовал себя как площадка, где на высоком уровне специалисты могут обсудить проблемы отрасли. Путин напомнил, что развитие экономики мира, а также сохранение природного баланса планеты зависят от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии.

    Он выразил надежду, что форум будет содействовать выработке перспективных проектов в этой сфере.

    Путин рассказал о значимости форума «Атомэкспо» для решения проблем атомной отрасли

    Автор: Анна Иванова
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