Путин рассказал о значимости форума «Атомэкспо» для решения проблем атомной отрасли

Москва, 14 мая. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников десятого международного форума «Атомэкспо». Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства назвал мероприятие авторитетной площадкой обсуждения проблем атомной отрасли. По словам Путина, форум объединяет руководителей крупных компаний, государственных структур, в нем участвуют общественные организации, эксперты.

Путин уточнил, что «Атомэкспо» зарекомендовал себя как площадка, где на высоком уровне специалисты могут обсудить проблемы отрасли. Путин напомнил, что развитие экономики мира, а также сохранение природного баланса планеты зависят от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии.

Он выразил надежду, что форум будет содействовать выработке перспективных проектов в этой сфере.