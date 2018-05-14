«Опустился парень»: фото Малахова, спящего с экс-женой Джигарханяна возмутило россиян

Москва, 14 мая. Фото телеведущего Андрея Малахова, уснувшего в компании бывшей жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, появилось в Сети. Рядом с шоуменом лежит и его супруга Наталья Шкулева.

По словам Малахова, вместе с Цымбалюк-Романовской и своей женой он смотрел финал «Евровиденья». Снимок он сам выложил на своей странице в Instagram. Судя по геолокации, фото было сделано в московском отеле «Арарат Парк Хаятт». Снимок опубликовал сам артист на своей личной странице в Instagram.

«Когда уснул, ожидая результаты конкурса», — подписал фотографию Малахов, имея ввиду итоги международного песенного состязания, который в этом году прошел в Лиссабоне. На фото обе женщины улыбаются, а Малахов лежит с закрытыми глазами, обнимая обеих.

Когда уснул ожидая результаты конкурса #eurovision2018 #спокойнойночималыши A post shared by @ malakhov007 on May 12, 2018 at 4:04pm PDT

Как отмечает «Ура.ру», снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков ведущего. Так, один из пользователей похвалил его: «Молодец, Андрюшка, в малине», но большая часть комментариев были критическими.

«Опустился парень. Это фото о многом говорит. Теряете и так невысокий уже рейтинг, Андрей», «Не верю своим глазам, все больше и больше разочаровывает Малахов, это уже ниже плинтуса, ужас», — возмутились россияне.

Кое-кто прошелся отдельно и по личности экс-жены Джигарханяна, заявив, что «Цымбалюк не очень приятная, чтоб с ней еще фото сделать».