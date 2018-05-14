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Вернусь и исправлю: Саакашвили связал протесты в Грузии с собственными ошибками
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    Вернусь и исправлю: Саакашвили связал протесты в Грузии с собственными ошибками

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    Вернусь и исправлю: Саакашвили связал протесты в Грузии с собственными ошибками

    Тбилиси, 14 мая. Уровень безработицы в Грузии чрезвычайно высок, в стране существует и масса других проблем, которые не решаются. Об этом заявил опальный политик, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, комментируя акции молодежи, прошедшие в Тбилиси в последние дни.

    «Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили», — сказал Саакашвили в эфире телекомпании «Рустави 2».

    По его мнению, поводом для акций протеста послужили антинаркотические рейды, однако причина волнений гораздо более серьезная. Саакашвили также признал, что ответственен за ситуацию в стране, пообещав вернуться и все исправить.

    «Именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их…» — подчеркнул бывший президент Грузии.

    Напомним, ранее в центре Тбилиси прошли акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку премьер-министра Грузии Георгия Квиркиашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

    Поводом для выступлений послужили действия полиции, которая провела антинаркотические рейды в ночных клубах Тбилиси. Изначально устраивать беспорядки начали именно недовольные посетители увеселительных заведений, впоследствии к ним присоединились и оппозиционно настроенные жители столицы.

    Автор: Федор Веснин
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