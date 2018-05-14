Регионалы возвращаются, но еще не знают, куда и зачем. Колонка Владимира Корнилова

За минувшие четыре года мы уже как-то и подзабыли о таком понятии, как Партия регионов Украины. Но вдруг ее бывшие лидеры и «говорящие головы» заметно активизировались, да еще заговорив о Донбассе.

Эту волну начал лично Виктор Янукович, внезапно проведший в начале марта встречу с журналистами в Москве. Пресса обратила внимание в основном на обнародование письма Януковича Путину, содержание которого и без того было давно всем известно. По моему же мнению, главный свой посыл экс-президент Украины свел к тому, что он возвращается. Правда, сам толком не может понять, куда и зачем.

Он несколько раз подчеркнул, что собирается выступить посредником по переговорам о судьбе Донбасса. Для чего? А чтобы «мирным путем объединить Донбасс с Украиной, сохранить целостность украинского государства». Свою основную задачу Янукович сформулировал так: «Помочь вернуться тем, кто вынужден был уехать из Донбасса, вернуться в родные жилища, на родную землю. Это главный вопрос. И я сделаю все возможное, что будет от меня зависеть в этом».

Он, к сожалению, не пояснил, в качестве кого намерен выступать в ходе переговоров. Или Янукович считает себя все еще легитимным президентом Украины? Не пояснил также и то, как он собирается возвращать людей в Донбасс, если и сам не может там появиться — ни с той, ни с другой линии фронта. Казалось бы, ну начни с себя. Помоги себе вернуться, а потом предлагай свои услуги.

Я хотел спросить его на пресс-конференции, знает ли он, как к нему относятся сейчас в Донбассе сами жители, в курсе ли он того, что его антирейтинг там вполне сопоставим с антирейтингом нынешнего президента Украины. Но, как вы понимаете, слова я не получил.

Затем о Донбассе вспомнил Борис Колесников, правая рука олигарха Рината Ахметова, в свое время отвечавший в Партии регионов за идеологию. Честно говоря, не знаю, когда он до прошлой недели последний раз появлялся в своем родном регионе. Пролистав сообщения именного благотворительного Фонда экс-регионала, я нашел, что фактически вся его деятельность в последние годы свелась к акциям для молодых специалистов «Выиграй поездку в…». И далее по списку: в Кельн, Дубай, Берлин, Токио, в Верону…

И вдруг 8 мая его Фонд громогласно заявил, что накануне Борис Колесников «посетил Донецкую область с рабочим визитом». Обратите внимание: с рабочим визитом! Обычно так пишут о визитах государственных деятелей в какую-то зарубежную страну. Колесников выступил с инициативой восстановить ветхие памятники советским воинам к 75-летию освобождения Донбасса, то есть к сентябрю этого года.

Что ж, инициатива благая, можно даже сказать — святая. При этом особо отметим: речь идет только о памятниках, находящихся на территории Донбасса, подконтрольной Украине. Восстанавливать знаменитый комплекс на Саур-могиле, варварски разрушенный подразделениями ВСУ, Колесников пока не намерен. Почему? Видимо, потому что не в силах влиять на власти ДНР, контролирующей Саур-могилу? А почему бы ему не обратиться за помощью к Януковичу, который готов выступать посредником, а стало быть, надеется на то, что его в ДНР кто-то будет слушать? Ну иначе же не объяснить эти посреднические позывы, верно?

Фактически одновременно появилось приснопамятное открытое письмо Владимиру Путину от еще одного регионала Николая Левченко, левой руки Колесникова. Не буду анализировать сам текст пространного письма, его за прошедшую неделю активно обсосали со всех сторон. Напомню лишь, что Левченко призвал Путина под эгидой международных миротворцев вернуть ЛНР и ДНР в «правовое поле Украины» и тем самым восстановить политический баланс на Украине. При этом экс-регионал побожился, что этнических чисток по типу Сребреницы Украина в Донбассе не допустит.

Будучи хорошо знакомым с Левченко, хочу напомнить, что широкой публике он стал известен в конце февраля 2007 года. Тогда он был совсем молодым (27 лет) секретарем Донецкого горсовета, по сути — «смотрящим» от Ахметова и Колесникова. Прославился он тем, что призвал сделать русский язык единственным государственным языком Украины, оставив мове место лишь в анекдотах и фольклоре.

Помню, как я лично ходил уговаривать некоторых руководителей ПР не исключать Левченко за это заявление из партии. Они хотели это сделать на основании того, что его призыв расходится с программой регионалов, предусматривавшей два госязыка. Мой же аргумент свелся к следующему: если вы собираетесь исключать Левченко, то на том же основании должны исключить ярую бандеровку Анну Герман, которая выступала за то, чтобы оставить официальным лишь украинский язык. Но Левченко и сам быстро «перестроился», вскоре признав свою ошибку и заявив, как его переубедила та самая Герман, которую он назвал «великой женщиной».

Затем он не раз «перестраивался» и подстраивался под ситуацию. В 2014 году он оказался в Москве, где стал звездой российских телеэфиров и по ходу дела менял свои идеологические позиции. Сейчас-то в письме он объяснил это просто: оказывается, на Украине «нет классического противостояния в идеологии». Ну да, с Бандерой или с Жуковым, с Россией или Западом — это ведь никакая не идеология, а так, «противостояние региональных бизнес-элит».

Но бог с ним, с переобуванием на ходу — украинская политика знает куда более яркие примеры. Вопрос с призывом Левченко вернуть Донбасс «в правовое поле Украины» вызывает ту же реакцию, что и заявление Януковича о возвращении домой жителей Донбасса: а что мешает самому Левченко вернуться в это самое «правовое поле»?

Я не знаю, в каком регионе мира находится почитатель Анны Герман, но я давно не слышал о том, что он разгуливает по «правовой» Украине. А что ж мешает-то показать пример жителям Донбасса, которых он хочет втянуть обратно? Почему бы не выступить на украинских каналах с призывом «Штык в землю!», не обратиться с открытым письмом к Порошенко, осудив обстрелы Донбасса (тем более что в своем письме Левченко признает, что его родной регион обстреливает и Украина, куда он хочет вернуть эти земли)? Почему не пройтись с «Бессмертным полком» в Киеве, дабы показать, как там все хорошо? Почему бы не защитить там Елену Бережную от произвола полиции, представляющей упомянутое им «правовое поле»? Казалось бы, это же очевидно: если хочешь кого-то убедить в чем-то (в данном случае в том, что Донбассу ничего не угрожает на Украине), начни с себя!

Но Левченко, отвечая на комментарии к своему письму, сообщает: «В целом я не против вернуться. Но сначала мир! А там видно будет...». Какой интересный подход! То есть регионал может и не вернуться в украинское «правовое поле» даже после заключения мира. Но Донбасс должен это сделать. А там, может, и Крым? Ведь без него «политический баланс», существовавший до 2013 г., не вернуть! Да, не поверите, но опять-таки в своих комментариях Левченко высказывается за возвращение Крыма, но уже без миротворцев, а путем экономической экспансии Украины (смешно, правда?). Так а почему же для Донбасса предлагается другой сценарий?

Когда Левченко спросили, что же делать с коханивськими, ярошами, азовами, айдарами, аваковыми, парубиями, тот ответил: «Всех на нары, исключительно по закону — по приговору суда». А, ну да, легко же! На Украине же «правовое поле». Но возникает тот же вопрос: почему же ты начал с возвращения ЛНР и ДНР Украине, а не с того, чтобы там это «правовое поле» восстановить? Раз там так безопасно и свободно, вернись в Киев, возбуди дела против означенных деятелей, добейся в судах посадки их на нары и дальше призывай Донбасс вернуться в безопасную для него Украину. Это же было бы логично? Но нет, Левченко потому и предпочитает выступать в российских эфирах, поскольку прекрасно знает действия ярошей и аваковых после его попытки посадить их на нары.

Да, экс-регионал Левченко явно что-то не продумал в своем манифесте. Хотя я далек от мысли о том, что это — его самостоятельная инициатива. Давно зная этого человека, убедился: после той публичной порки, устроенной ему в 2007 г., он не делает никаких резких шагов и заявлений без прямого указания свыше, то есть от Ахметова и Колесникова. И тот факт, что внезапная активизация бывших лидеров ПР на донецком направлении совпала с этим скандальным письмом, — конечно же, не случайность.

Регионалам явно наскучил имидж «сбитых летчиков», они определенно пытаются представить себя в роли «своих» для дончан, в качестве «экспертов по Донбассу», готовых предложить свои услуги для вывода ситуации из тупика. Вопрос лишь в том: кому они пытаются предлагать услуги? Москве? Киеву? Вашингтону? Или всем сразу? Не исключаю, что они сами не знают ответа на этот вопрос, пытаясь ввязаться в очередную драку без четкого понимания последствий и стратегии своих действий. Как это уже бывало у них не раз.

«А там посмотрим…» — ключевая фраза Левченко, демонстрирующая, что бывшие регионалы так и не вынесли уроков из ошибок 2013 года, так и не поняли, почему они проиграли, так и не осознали, что такое идеология и чем она отличается от элементарных разборок «бизнес-элит».