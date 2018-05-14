32 ракеты для Америки: русские «медведи» начинают и выигрывают

11 мая в аккаунте споттера из Сиэтла «Air Force Freak» появилась неуверенная запись «#RUAF strategic bomber noted — possibly airborne». Далеко не сразу, но это сообщение все же подняло на ноги американских новостников. Да так, что уже 12 мая телекомпания CNN, со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) майора Эндрю Хеннесси, сообщила об удачном перехвате американскими истребителями пары российских стратегических бомбардировщиков.

Федеральное агентство новостей разобралось, что же в действительности произошло в небе Арктики.

«Все хорошо, прекрасная маркиза»?

Сперва представим, впрочем, американскую версию событий.

11 мая средствами слежения NORAD к северу от Алеутских островов были обнаружены две воздушные цели, предварительно опознанные как стратегические бомбардировщики. Поскольку цели находились в двухсотмильной зоне идентификации ПВО США (ADIZ), на перехват российских «медведей» с расположенной на Аляске объединенной авиабазы Элмендорф-Ричардсон в экстренном порядке были подняты два американских истребителя F-22 Raptor.

Примерно в 10 утра по местному времени на удалении в 320 км от западного побережья Аляски над Беринговым морем «рапторы» встретились с «незнакомцами», визуально опознанными как стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Следующие 40 минут американские F-22 сопровождали русских «медведей», пока те не покинули зону ADIZ, без лишней торопливости развернувшись в сторону собственных берегов.

Каких-то эксцессов во время этого события не наблюдалось. «Иванов» вовремя засекли, вовремя перехватили, к границе Штатов приблизиться не дали. Словом, «все хорошо, прекрасная маркиза». «Поимка» двух русских «медведей» оказалась для американцев тем более кстати, что пришлась на момент празднования 60-летия со дня создания NORAD.

В качестве постскриптума к произошедшему американский эксперт по стратегическим вооружениям Марк Шнайдер не отказал себе в удовольствии ехидно попинать русских:

«Путинская Россия занимается ядерным устрашением и с охотой сжигает много ненужного топлива для бомбардировщиков… просто ради привлечения внимания», — объявил Шнайдер изданию Business Insider.

При этом эксперт почему-то умолчал о том, что американские «стратеги» тоже сжигают сотнями тонн авиационный керосин в небе Арктики…

Дождавшись, когда победные реляции Пентагона перепечатают почти все СМИ Соединенных Штатов, свою версию событий 11 мая озвучило российское Министерство обороны.

Согласно этой версии, эпизод с перехватом «рапторами» пары наших «медведей» стал лишь одним из фрагментов крупных учений российских ВКС и ВМФ. В рамках последних стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе 17-часового полета Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе. Все задачи по плану воздушного патрулирования экипажи Ту-95МС выполнили в полном объеме.

Также МО РФ уточнило, что во время полета самолеты дальней и морской авиации сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 и Су-35 Воздушно-космических сил. Все полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.

Касательно же ситуации с «рапторами» приведем дословную цитату из сообщения департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ:

«На отдельном участке маршрута, не приближаясь ближе 100 метров, самолеты ВКС России, осуществлявшие полет по маршруту патрулирования, в течение 40 минут сопровождали два истребителя F-22 ВВС США».

Как мы видим, в NORAD рассказали отнюдь не все. По какой причине? Потому что не знали или потому что не захотели? В любом случае, судя по постепенно просачивающейся в прессу информации, с «прекрасной маркизой» у американцев 11 мая все получилось не совсем однозначно.

Давайте разберемся, почему.

Амбиции и претензии

Лихорадочный пульс нового витка геополитической конфронтации между Россией и США, инициированного Вашингтоном, лучше всего сейчас чувствуется в воздухе. Только за последнюю неделю у российских границ было отмечено 9 случаев появления летательных аппаратов стран НАТО, осуществлявших воздушную разведку. Самолеты-разведчики были российскими истребителями сопровождены, но это, как говорится, уже рутина.

Куда большую озабоченность, по понятным причинам, у российских военных вызывает появление у наших границ не разведывательных дронов или самолетов Boeing P-8 Poseidon, а американских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Boeing B-52H Stratofortress все чаще берут курс в сторону России, забираясь в том числе и на арктические широты. Это к вопросу о «сжигании ненужного топлива»…

Стоит вспомнить, что с 31 июля по 2 августа 2016 года Объединенным стратегическим командованием ВС США была проведена операция «Polar Roar» по отработке условного боевого применения стратегической авиации на удаленных театрах военных действий. Цели операции были обозначены следующим образом.

Демонстрация способности воздушного компонента стратегических наступательных сил США к выполнению боевых задач в рамках концепции «быстрого глобального удара». Заметим, что Prompt Global Strike представляет собой инициативу ВС США по разработке системы, позволяющей нанести удар конвенционным, т.е. неядерным вооружением по любой точке планеты в течение 1 часа.

Отработка развертывания с континентальной части США и боевого применения на удаленных ТВД стратегических бомбардировщиков Боевого авиационного командования ВВС США с целью нанесения ударов обычными средствами поражения по сценариям боевых действий экспедиционных группировок ВВС США.

В общей сложности, к участию в учении привлекались два стратегических «стелса» B-2A Spirit и тройка «старичков» Boeing B-52H Stratofortress. Пара из числа последних совершила беспосадочный вылет в район боевого предназначения по северному маршруту: авиабаза Майнот в Северной Дакоте — Канада — остров Гренландия — Северный полюс — район Земли Франца-Иосифа — район Новосибирских островов — район острова Врангеля — Аляска — Майнот.

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Отдельно хочется отметить, что в ходе указанного вылета два американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца пролетели над проливом, разделяющим остров Врангеля и материковую часть России. Тем самым B-52H не только вошли в воздушное пространство над российской экономической зоной в Арктике, но и продемонстрировали претензии США на Северный морской путь как на международный маршрут.

Это, кстати, не досужая выдумка. Напомним недавнее высказывание командующего Береговой охраной США адмирала Пола Зукунфта:

«Подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода».

Подобные действия американских «партнеров» потребовали от России соответствующего ответа. Он и был в полной мере дан ВС РФ 11 мая сего года. Согласно имеющимся в распоряжении ФАН данным, события минувшей пятницы были куда более масштабными, чем это отражено в комментариях NORAD и материалах CNN.

«Медведи» идут на север

Для начала два российские Су-33 нанесли «визит вежливости» норвежскому исследовательскому (на самом деле — разведывательному) судну «Marjata», привычно ошивавшемуся у кромки наших госвод. От прилипчивой «Машки» — а именно так на Северном флоте прозвали назойливого «норвежца» — отогнали барражирующего над ней базовый патрульный самолет-разведчик Lockheed P-3C Orion.

Оставшаяся без воздушной поддержки «Marjata» предпочла удалиться, что оставило довольно приличный кусок водного и воздушного пространства у российских северных границ без надзора со стороны НАТО. Но норвежцы об этом не особенно задумывались, поскольку их внимание оказалось целиком и полностью приковано, во-первых, к российским истребителям, вытесняющим «Орион», а во-вторых, к четверке Су-24, под прикрытием пары Су-33 «прогулявшихся» вдоль норвежского побережья.

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Пока норвежцы разбирались с этим неожиданным сюрпризом, пока поднимали пару своих F-16 на перехват Су-24, с материка на север необнаруженной ушла группа в составе пары Ту-95МС, тройки Ту-142 и самолетов-заправщиков. Прикрытие и расчистку воздушного пространства группе обеспечила пара МиГ-31.

Еще два Ту-95МС поднялись и взяли курс на Северный Ледовитый океан из-под Хабаровска. Бомбардировщики-ракетоносцы несли на своих пилонах недавно блестяще дебютировавшие в Сирии и собранные целиком из отечественных комплектующих стратегические крылатые ракеты Х-101…

Все так же продолжая оставаться вне поля зрения натовских средств обнаружения, «девяносто пятые» двумя ударными группами выполнили специальный боевой полет с двух направлений по маршруту в приполюсных районах, в том числе пройдя над Северным полюсом.

В 16.00 по Московскому времени ракетоносцы вышли на заданный рубеж и нанесли условный удар электронными пусками 32-х ракет Х-101 по критически важным объектам на территории полуострова Аляска и континентальной части Северной Америки.

Только спустя долгие часы после этого средства NORAD над Беринговым морем смогли наконец-то засечь два наши ракетоносца, действовавших на дальневосточном театре. Остальные участвовавшие в учении «девяносто пятые» либо вообще не были «вскрыты» американцами, либо были обнаружены ими уже при заходе на посадку.

Называя вещи своими именами, русские американцев в пятницу однозначно сделали!

Очень жаль, что представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки пересказал CNN лишь одну — и не самую впечатляющую — сцену из большого «либретто» русского воздушно-арктического «балета», посвященного 60-летию NORAD.