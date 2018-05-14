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Воробьев призвал обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья
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    Воробьев призвал обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья

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    Воробьев призвал обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья

    Москва, 14 мая. Стратегической задачей для властей Подмосковья назвал обеспечение стабильного экономического роста региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Общаясь с членами областного правительства, Воробьев указал на необходимость тщательно подготовиться к Петербургскому международному экономическому форуму. 

    «Мы должны внимательно подготовиться для того, чтобы обеспечить стабильный экономический рост Подмосковья, для нас это стратегическая задача…» — сказал Воробьев. Его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Губернатор напомнил, что решение социальных вопросов напрямую зависит от роста экономики и наполнения бюджета.

    Напомним, ПМЭФ-2018 пройдет с 24 по 26 мая в петербургском «Экспофоруме».

    Автор: Федор Веснин
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