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Сирия: ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Южном Дамаске
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    Сирия: ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Южном Дамаске

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    Сирия: ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Южном Дамаске

    Дамаск, 14 мая. ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по позициям террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Южном Дамаске.

    Обстрелам подверглись места дислокации боевиков, отказавшихся сдаться правительству Сирии. Как уточняет Almasdarnews, беспосадочные авиаудары российских летчики должны вынудить террористов сдаться и освободить те территории в южном Дамаске, которые еще остаются под их контролем.

    Напомним, 12 мая стало известно о завершении вывода боевиков из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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