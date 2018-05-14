Сирия: ВКС РФ нанесли массированный удар по ИГ в Южном Дамаске

Дамаск, 14 мая. ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по позициям террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 в Южном Дамаске.

Обстрелам подверглись места дислокации боевиков, отказавшихся сдаться правительству Сирии. Как уточняет Almasdarnews, беспосадочные авиаудары российских летчики должны вынудить террористов сдаться и освободить те территории в южном Дамаске, которые еще остаются под их контролем.

Напомним, 12 мая стало известно о завершении вывода боевиков из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук.

1 Организация запрещена на территории РФ.