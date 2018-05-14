Меню
Россия
СК РФ снял арест со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово
Политика
«США, вон из Сирии»: в Алеппо прошел протест против незаконного присутствия США в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    СК РФ снял арест со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово

    42

    СК РФ снял арест со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово

    Кемерово, 14 мая. В Кемерово 15 мая начнется демонтаж сгоревшего здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев в социальной сети «ВКонтакте».

    Он уточнил, что, как и было обещано ранее, 15 мая специалисты приступят к демонтажу сгоревшего здания торгового центра. Как пишет «Газета Кемерова», по словам Цивилева, все вопросы с собственниками урегулированы, Следственный комитет снял арест.

    Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, пострадали 79 граждан. Большинство жертв и травмированных – дети.

    СК РФ снял арест со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.