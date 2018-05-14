СК РФ снял арест со здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемерово, 14 мая. В Кемерово 15 мая начнется демонтаж сгоревшего здания торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что, как и было обещано ранее, 15 мая специалисты приступят к демонтажу сгоревшего здания торгового центра. Как пишет «Газета Кемерова», по словам Цивилева, все вопросы с собственниками урегулированы, Следственный комитет снял арест.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, пострадали 79 граждан. Большинство жертв и травмированных – дети.