Автоподходы к Крымскому мосту полностью готовы

Севастополь, 14 мая. Автомобильные подходы общей протяженностью свыше восьми километров к Крымскому мосту через Керченский пролив готовы, открытие транспортного движения на нем будет сгенерировано с запуском движения по мосту. Об этом в понедельник рассказали в государственной комитете дорожного хозяйства республики Крым.

«Сам автоподход в Керчи полностью готов. Открытие движения на нем произойдет одновременно с открытием движения на Крымском мосту», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что открытие второстепенных путепроводов и развязок в районе автомобильных подходов более не предусмотрено, поскольку все проектные решения на данный момент выполнены, передает РИА Новости.

В общей сложности при возведении было построено три путепровода через автомобильный подход, а также пять локальных очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи.