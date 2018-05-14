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Автоподходы к Крымскому мосту полностью готовы
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    Автоподходы к Крымскому мосту полностью готовы

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    Автоподходы к Крымскому мосту полностью готовы

    Севастополь, 14 мая. Автомобильные подходы общей протяженностью свыше восьми километров к Крымскому мосту через Керченский пролив готовы, открытие транспортного движения на нем будет сгенерировано с запуском движения по мосту. Об этом в понедельник рассказали в государственной комитете дорожного хозяйства республики Крым.

    «Сам автоподход в Керчи полностью готов. Открытие движения на нем произойдет одновременно с открытием движения на Крымском мосту», — уточнили в пресс-службе.

    Автоподходы к Крымскому мосту полностью готовы

    Отмечается, что открытие второстепенных путепроводов и развязок в районе автомобильных подходов более не предусмотрено, поскольку все проектные решения на данный момент выполнены, передает РИА Новости.

    В общей сложности при возведении было построено три путепровода через автомобильный подход, а также пять локальных очистных сооружений.

    Ранее сообщалось, что движение по путепроводу к Крымскому мосту запустили в Керчи.

    Автор: Дана Балан
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