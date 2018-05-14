Цивилев наградил героев, спасавших кемеровчан из горящей «Зимней вишни»

Кемерово, 14 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев наградил участников тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта.

Цивилев рассказал, что трагедия никого не оставила равнодушным. Он пообещал, что все виновные понесут наказание. Цивилев также уточнил необходимость принятия мер, чтобы подобная трагедия больше не повторилась.

Врио губернатора также напомнил о героизме людей, которые спасали посетителей «Зимней вишни». Среди них учительница Татьяна Дарсалия и ее подруга, которые, выведя своих дочерей, принялись спасать из горящего здания остальных. Женщины в огне погибли. На прием были приглашены родителей погибших.

Губернатор также позвал на прием 11-летнего Сергея Москаленко, которого отец ради спасения, выбросил из окна горящего здания. Как пишет «Газета Кемерова», упав с высоты, мальчик выжил. Вся его семья – отец, мать и сестренка – погибли в пожаре.

Напомним, жертвами пожара стали 64 человека.