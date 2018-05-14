Сети международных исследовательских центров опутали российское образование

В России, несмотря на запреты, продолжают работать иностранные организации сомнительного назначения, в том числе и в сфере образования. О деятельности одной из них — Международной ассоциации по оценке учебных достижений (IEA) — в расследовании обозревателя Федерального агентства новостей.

Закон о контрсанкциях, который сейчас проходит первое чтение в Госдуме, предполагает полный запрет на деятельность в России иностранных консалтинговых, аудиторских и некоторых других компаний. Если этот закон пройдет все инстанции без существенных изменений, то день его вступления в силу можно будет смело считать началом новой эры в истории России.

Еще в 1990-е годы во многих российских ведомствах и компаниях, в том числе оборонных, открыто работали, как писали тогда многие СМИ, кадровые сотрудники ЦРУ. Сетями влияния было прошито снизу доверху буквально все. Не говоря уже об НКО, контролировать которые никто даже не пытался.

К настоящему времени иностранные структуры в России значительно снизили активность. Некоторые и вовсе покинули страну. Деятельность пресловутого фонда Джорджа Сороса и USAID (Агентство США по международному развитию, по факту — грантовый оператор, — прим. ФАН) в России запрещена. Некоторым организациям пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента и оказаться под пристальным контролем надзорных органов. Тем не менее до желаемой ситуации пока далеко. Иностранные организации сомнительного назначения под разными вывесками продолжают работать в России.

Много лет в России проводится Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования для учащихся 4, 8 и 11 классов — TIMSS [Trends in Mathematics and Science Study]. Организовано TIMSS Международной ассоциацией по оценке учебных достижений, зарегистрированной в Нидерландах. Возглавляет IEA некто Дирк Хастед.



Об этом человеке мало что неизвестно. Дирк Хастед — «темная лошадка», мистер Никто, человек без биографии. Это, впрочем, совершенно не мешает ему быть публичным лицом, регулярно давать интервью о том, какие в России умные, читающие детки.

Проводит же данное исследование в нашей стране Российская академия образования — правопреемник Академии педагогических наук СССР. Работа в этой сфере идет совместно с Министерством образования и науки и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. А потому и речи о регистрации IEA в качестве иностранного агента и возникновении в связи с этим повышенного внимания со стороны соответствующих органов не идет.

В Москве с 2006 года региональным организатором и координатором TIMSS и других аналогичных исследований выступает Московский центр качества образования, обеспечивающий сопровождение исследований на всех этапах. С 2005 года МЦКО совместно с РАО разрабатывает инструментарий для проведения мониторинга образовательных достижений учащихся начальной школы. В частности, на серверах центра долгое время располагались электронные дневники московских школьников.

Примечательно в этом контексте то, что 2012 году разразился скандал, связанный с тем, что родственный МЦКО сервис «Дневник.ру» располагался на иностранном сервере. Что, впрочем, не удивительно, если учесть, что им руководит выпускник Колумбийского университета Гавриил Леви. В 2015 году Леви дал интервью под «скромным» заголовком «Мы берем на себя функции государства».

Международные сопоставительные исследования качества образования проводятся как IEA, так и Организацией экономического сотрудничества и развития и Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений. Обе эти структуры заслуживают отдельных исследований, особенно ОЭСР, имеющая выраженную политическую направленность.

Википедия характеризует ее так: «Международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году под названием «Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла».

Помимо TIMSS, в исследованиях участвуют следующие организации:

PISA — международная программа по оценке учебных достижений. Проверяется математическая и естественнонаучная грамотность, грамотность чтения, умение применять знания на практике. Участвуют учащиеся 15-летнего возраста (ОЭСР).

ICCS — Международное исследование качества граждановедческого образования. Участники — учащиеся 8-х классов (IEA).

TALIS — Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения (ОЭСР).

ICILS — изучение уровня подготовки в области компьютерной и информационной грамотности. Участники — учащиеся 8-х классов (IEA).

PIAAC — международное исследование компетенций взрослого населения. Помогает правительствам осуществлять оценку, мониторинг и анализ уровня профессиональных навыков и их распределения среди взрослого населения, а также степени использования профессиональных навыков в различных ситуациях (ОЭСР).

В конце апреля очередное исследование TIMSS прошло в московских школах. В нем принимала участие дочь автора этой статьи, ученица 4 класса. Детей готовили к исследованию заранее: попросили изучить прошлогодний тест, красиво одеться; классная руководитель организовала питание.

Примечательно, что накануне исследования организаторы настоятельно попросили ответить на их вопросы родителей и учителей. Вопросов было много — 20 страниц. В частности, родителей попросили ответить — российские ли они граждане или переехали жить в РФ из-за рубежа, говорят ли дома на русском языке или нет, насколько хорошо ребенок знает язык, посещает ли он кружки, сколько в доме книг, в чем семья видит функцию школы и пр.

Безусловно, заставить родителей тестироваться никто не мог. Но и тех, кто отвечать на вопросы отказался, в определенном смысле слова «посчитали». После основного исследования детям раздали листки бумаги с письменным тестом, где надо было поставить галочки напротив вопросов. Вариантов было два. Одних ребят расспросили подробно об учебе, других — об условиях их жизни дома, например сколько комнат в квартире.

При этом никаких согласий на такого рода опросы родители не подписывали. Все было осуществлено по умолчанию. Имеющихся данных достаточно, чтобы сделать вывод — исследование ведется в «промышленных» масштабах.

Небезынтересно и то, что эти и другие тестирования полностью финансируются из российского бюджета. Об этом ФАН узнал из ответа на официальный запрос, направленный в Рособрнадзор. Как сказано в ответе ведомства, именно по причине финансирования из госбюджета ни международная, ни российская организации не обязаны по закону регистрироваться соответствующим образом.

Как сообщили ФАН в Рособрнадзоре, Российская Федерация проводит данные исследования в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2015—2018 годы, утвержденной постановлением правительства РФ.

«В каждой стране-участнице проведением международных исследований занимается Национальный центр, в том числе сбором и обработкой полученных первичных данных. Международные организации, в свою очередь, получают обезличенные данные, позволяющие им дать сравнительную оценку подготовки обучающихся средней школы в странах с различными системами образования, выявить особенности образовательных систем, определяющих различные уровни достижений обучающихся», — говорится в ответе Рособрнадзора на запрос ФАН.

Любопытно также объяснение того, по какой причине тестировались не только дети, но и взрослые.

«В рамках международных исследований (как и в любом качественно организованном исследовании) помимо выявления уровня образовательных достижений самих школьников проводится сбор контекстных данных, то есть анкетирование всех участников образовательных отношений. Эти данные необходимы, чтобы выявить факторы, в том числе существующие вне школы, которые оказывают влияние на уровень подготовки учащихся», — ответили в Рособрнадзоре.

По информации ФАН, за подключение России к системе международных исследований ответственен один из главных «модернизаторов» российского образования, экс-министр образования РФ, а с 2005 года — ректор РУДН Владимир Филиппов.

С Российской академией образования у Филиппова давние отношения. В 2001 году он был избран членом-корреспондентом, а позже и членом президиума РАО. Именно Владимир Филиппов внедрял программу «Модернизация российского образования на период до 2010 года», которую ряд экспертов называет программой по уничтожению образования в нашей стране.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров уверен, что масштабные социологические исследования — это один из принципов так называемой «мягкой силы».

«Понятно, что для удара по России надо детей понимать, а также готовить, обучать и формировать в них антипатриотизм. То есть отнимать у них Отечество и готовить из них будущих граждан «кусков России». И такого рода исследования — один из подобных механизмов».

Федоров также отметил, что закон о контрсанкциях, если он будет принят в таком виде, в каком он внесен, формально закроет — безусловно, при давлении общественности, СМИ, прокуратуры — эти и подобные им организации вместе с их сомнительными исследованиями.

«Но они же непростые, они — хитрые, — говорит депутат. — Они выделяют большие деньги на эти задачи. Поэтому IEA может заменить какая-то другая структура. Тут надо действовать более жестко. Не просто закрывать американскую инфраструктуру, но и менять конституционный статус, то есть самим вырабатывать внутреннее управление вместо них. Они же не просто так занимаются тестированием. Они это делают, так как никто в России этим не занимается, исходя из государственных интересов».

То есть, по словам Федорова, это фактор именно внешнего управления, и одним законом здесь не отделаешься.

«Предстоит большой и тяжелый процесс выдавливания инфраструктуры внешнего управления на территории Российской Федерации», — считает эксперт.

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с ФАН выразил уверенность в том, что «любое внешнее влияние на нашу систему образования, формирования личности наших граждан должно по определению находиться под подозрением».

«Мы слишком много знаем фактов из истории, когда подобное влияние было деструктивным», — говорит он.

По словам Чаплина, общество, власть, народ имеют полное право внимательно просеивать то влияние, которое может идти из-за рубежа на наши образовательные учреждения.

«Известно, что на Украине влияние католичества и других западных ветвей христианства практически породило Майдан. Известно и влияние радикального исламизма на Европу, итогом которого стало то, что мы там сейчас наблюдаем, в том числе теракты. Любые внешние влияния нужно оценивать и с точки зрения опасности, и с точки зрения их разрушительности для гражданского мира, идентичности. Поэтому я бы отнесся к любым внешним, иностранным влияниям на образовательную сферу с двойной осторожностью, понимая, что не всякое влияние плохо, но и не всякое влияние нужно воспринимать с некритическим оптимизмом, как это было в начале 90-х годов и в конце 1980-х», — уверен Всеволод Чаплин.

Ситуация с работой иностранных организаций в России сложилась достаточно тревожная. Об этом в интервью ФАН заявил кандидат технических наук, член Общества изучения истории отечественных спецслужб Андрей Ведяев.

«Как правило, такие исследования проводятся и финансируются через некоммерческие организации Госдепом США или структурами Конгресса США, — говорит он. — Они преследуют подрывные цели еще со времен СССР. Когда в 1967 году Юрий Андропов был назначен председателем КГБ, он первым делом восстановил идеологическое направление контрразведки, секретно-политическое. Главный принцип идеологической контрразведки гласил: «Мы не собираемся бороться с диссидентами, инакомыслием, но хотим оградить наших граждан от деятельности западных подрывных центров, конечной целью которых является смена режима в СССР на более лояльный». Других целей у западных организаций нет и сегодня. Они же не филантропы, к конце концов, чтобы нам помогать».

По мнению специалиста по истории спецслужб, российских школьников и студентов надо рассматривать как государственный ресурс.

«У любого государства есть ресурсы, на которые оно опирается, — рассуждает Андрей Ведяев. — Интеллектуальный потенциал — один из самых важных. Особенно молодое поколение, которому в будущем предстоит стать учеными, педагогами, инженерами, военными. Проведение мониторинга в школах — это попытка оценить наш потенциал. Напомню, к слову, в советское время цифры о запасах наших полезных ископаемых всегда были закрыты и являлись государственной тайной», — уверен он.

Оценивая наш интеллектуальный потенциал, западные экспертные структуры выясняют, чем мы располагаем, считает эксперт. Кроме того, им становится понятно, каким образом его присвоить. Начиная с провальных 1990-х, когда Россия отступали по всем позициям, и до нынешнего времени, происходила и происходит серьезная «утечка мозгов». Многие лучшие наши кадры уехали.

Об этом же говорят глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель комитета по образованию Государственной Думы Вячеслав Никонов и другие общественные и политические деятели. Потери от утечки интеллектуальных ресурсов превосходят потери от вывоза капитала.

Введение ЕГЭ, Болонской системы в вузах означает, что готовят не сразу специалиста, а «полуфабрикат», который легче забрать. Он еще не доучился, а о нем уже знают, что он — подходящий специалист. Иностранные структуры в это вкладывают совсем небольшие средства, в том числе финансируя НКО, зато выгоду получают огромную. Вкладывая миллионы, вывозят десятки миллиардов.

Раньше это называлось идеологической диверсией, и этому всеми силами противодействовали наши спецслужбы. Сейчас же мы позволяем заниматься этим открыто и безнаказанно.

«Я считаю, что вся информация относительно уровня нашего образования — школ, вузов и т.д. — все это должно быть отнесено к государственной тайне или хотя бы как минимум фигурировать под грифом «для служебного пользования». И ни в коем случае к мониторингу ситуации в этой сфере не должны быть, прямо или косвенно, допущены иностранные организации», — заключает Андрей Ведяев.

На днях стало известно, что аккредитация вузов теперь будет осуществляться в электронном виде по результатам исследования студентов. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму. При этом пока нет ясности с тем, какие структуры будут этим заниматься.

«Рособрнадзор со следующего года планирует перейти на цифровую аккредитацию вузовских программ, позволяющую отказаться от запросов документов. Технология уже разработана и была успешно опробована в этом году при проведении аккредитации программ РАНХиГС», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора.

Также известно, что Ассоциация ведущих университетов и ассоциация «Глобальные университеты» предложили Минобрнауки поменять нынешнюю систему госаккредитации вузов и провести в России эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования.

Показательно, что инициативу поддержала Высшая школа экономики. Напомним, в стенах именно этого заведения на видном месте стоит бюст Егора Гайдара. Его в ВШЭ считают одним из наиболее принципиальных и известных реформаторов экономики современной России, внесшим также значительный вклад в создание этого вуза.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов предложил полностью изменить систему госаккредитации вузов на экспертном заседании «Глобальных университетов». Он считает, в частности, что от оценки качества высшего образования силами Рособрнадзора следует перейти к осуществлению этого процесса уполномоченными независимыми профессиональными ассоциациями.

По сути, речь идет о внедрении очередной «внешней» исследовательской программы вдобавок к уже имеющимся. Но послужит ли дальнейшая «модернизация» российской образовательной системы при активном участии иностранных структур укреплению суверенитета России?