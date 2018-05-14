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Сирия: Россия зафиксировала одно нарушение за сутки в провинции Алеппо
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    Сирия: Россия зафиксировала одно нарушение за сутки в провинции Алеппо

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    Сирия: Россия зафиксировала одно нарушение за сутки в провинции Алеппо

    Москва, 14 мая. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения боевых действий, турецкая — также один. Об этом говорится в информационном бюллетене оборонного ведомства РФ.

    В военном ведомстве отметили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    «Российской частью за сутки зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама», — следует из документа, размещенного на сайте Минобороны.

    Сообщается, что на протяжении суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. За прошедшие 24 часа медицинскую помощь получили 26 мирных граждан.

    Автор: Дана Балан
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