Власти Гавайев объявили эвакуацию из-за новых вулканических трещин

Вашингтон, 14 мая. Власти Гавайев вновь объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа. Известно, что в его районе возникло не менее 18 вулканических трещин.

Размер одной из трещин достиг нескольких сотен метров, внутри видны всплески лавы, отмечает «Дейта.ру». Жителям расположенного поблизости населенного пункта объявили о необходимости срочно покинуть опасную территорию. Из-за продолжающейся сейсмической активности на Гавайях закрыто движение шести автотрасс.

Напомним, Килауэа является одним из самых активных действующих вулканов на Земле. В начале мая его извержение привело к разрушению десятков домов, напоминает Ura.ru.