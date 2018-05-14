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Власти Гавайев объявили эвакуацию из-за новых вулканических трещин
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    Власти Гавайев объявили эвакуацию из-за новых вулканических трещин

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    Власти Гавайев объявили эвакуацию из-за новых вулканических трещин

    Вашингтон, 14 мая. Власти Гавайев вновь объявили эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа. Известно, что в его районе возникло не менее 18 вулканических трещин. 

    Размер одной из трещин достиг нескольких сотен метров, внутри видны всплески лавы, отмечает «Дейта.ру». Жителям расположенного поблизости населенного пункта объявили о необходимости срочно покинуть опасную территорию. Из-за продолжающейся сейсмической активности на Гавайях закрыто движение шести автотрасс.

    Напомним, Килауэа является одним из самых активных действующих вулканов на Земле. В начале мая его извержение привело к разрушению десятков домов, напоминает Ura.ru.

    Автор: Федор Веснин
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