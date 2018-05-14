«Вашингтон поставил Старому Свету ультиматум»: эксперт о возможности введения США санкций против ЕС

«Соединенные Штаты могут ввести санкции против компаний Европейского союза, которые уличат в сотрудничестве с Ираном», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Да, это возможно, в зависимости от поведения правительств других стран», — заявил Болтон, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Вашингтон наказывать компании из Европейского союза за нарушение санкционного режима против Тегерана.

«Надеюсь, что европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес — в том, чтобы согласиться с нами (по Ирану, — Прим. ФАН)», — заметил Болтон.

Выборы между США и Ираном

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Болтона.

«Казалось бы, санкции — это просто выражение отношений того или иного государства к каким-то процессам. Не хочешь торговать с Ираном, не торгуй. Но мы видим, что США имеют возможность продавливать свои решения. И в этом состоит их сила. Вот страны ЕС сказали, что не считают эскалацию напряженности с Тегераном правильной, так тут же Вашингтон поставил Старому Свету ультиматум. Не присоединитесь к нам — пострадаете вместе с Ираном. Давайте, мол, выбирайте, готовы вы ради публичной риторики о мире заплатить миллиарды? И что надо отметить, Штаты заставляют платить. Мы помним, как платили французские банки за сотрудничество с Ираном», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, за всей этой историей стоит очень важный момент. Вопрос иранской ядерной программы действительно крайне важный для США и их союзника Израиля. Ведь Иран не скрывает, что хочет уничтожить еврейское государство, хочет навредить американцам. При этом развивает ядерную программу.

«Для чего Ирану развитие ядерной программы? Тегеран говорит, что хочет иметь АЭС, но в стране избытки нефти и газа, нет никаких проблем с энергоресурсами. Нет же, соглашаются на санкции ради экономически необоснованного проекта? И у мирового сообщества вполне логично появляются подозрения, что на лишения иранский режим идет ради какой-то эсхатологической цели, это для него вопрос религиозного служения. Но что до того Европе? Ей никто особо не угрожает, а вот Израиль находится в непосредственной опасности, как и США. Европа чаще использует ситуацию, чтобы поторговаться с Вашингтоном. И вот США говорят, что в данном конкретном случае торг не уместен. Кстати, США ведь не идут войной на Иран. Во многом потому, что боятся», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что США пытаются пока дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Иране.

Как ранее сообщала «Газета.ру», министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп играет в двойную игру на нефтяном рынке.