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«Ситуация кризисная»: Лавров рассказал о последствиях срыва ядерного соглашения с Ираном
Россия
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    «Ситуация кризисная»: Лавров рассказал о последствиях срыва ядерного соглашения с Ираном

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    «Ситуация кризисная»: Лавров рассказал о последствиях срыва ядерного соглашения с Ираном

    Москва, 14 мая. Ситуация, которая сложилась вокруг иранской ядерной сделки после выхода США является кризисной, заявил сегодня исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

    По его словам, действия Вашингтона в очередной раз продемонстрировали стремление Штатов ревизовать ключевые международные договорённости: «как это происходит с Совместным всеобъемлющим планом действий, как это происходит с проблемой Иерусалима и с рядом других соглашений».

    Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе (СВПД) глава российского МИД назвал важнейшим документом, срыв которого может повлечь дестабилизацию обстановки в регионе, а также сделать возможным появлением новых угроз режиму распространения. Именно поэтому, как подчеркнул он, это ни в коем случае нельзя допустить. Этот вопрос, по мнению Лаврова, нужно рассмотреть с участием «европейской тройки, Китая, России, Ирана, Евросоюза» использовать имеющиеся в распоряжении механизмы.

    Автор: Алексей Громов
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