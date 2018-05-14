Певицу Жукову жестоко избил московский таксист после попытки изнасилования

Москва, 14 мая. Белорусская певица Ольга Жукова подверглась нападению таксиста в Москве. Об этом рассказала сама исполнительница. По ее словам, инцидент произошел после концерта в Таганском районе российской столицы.

Жукова рассказала, что в какой-то момент водитель такси начал домогаться ее, а после того, как артистка дала отпор, избил. Как передает «Пятый канал», Жуковой сломали нос. Кроме того, по словам певицы, таксист взял с нее двойную оплату за поездку. Она уточнила, что на пишет на таксиста заявление в полицию. Пока нарушитель не был задержан.

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