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Режиссер Бейлис подтвердил страшный диагноз актера Клюева
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    Режиссер Бейлис подтвердил страшный диагноз актера Клюева

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    Режиссер Бейлис подтвердил страшный диагноз актера Клюева

    Москва, 14 мая. Театральный режиссер Владимир Бейлис подтвердил страшный диагноз российского актера театра и кино Бориса Клюева.

    Как отметил режиссер, 73-летний актер давно в курсе, что у него онкология, однако все равно продолжает играть в спектаклях и сниматься в телевизионных сериалах, пишут «Дни.ру».

    Бейлис добавил, что никто не знает, как в действительности себя чувствует Клюев. Актер периодически появляется в медицинском учреждении, где ему делают все нужные процедуры, сообщает «ФедералПресс».

    Он также напомнил, что невзирая на боль, Клюев выходит на сцену и старается поддерживать форму. Сейчас актер продолжает сниматься в комедийном сериале «Воронины».

    Ранее Клюев рассказал, что грядущим летом собирается отправиться в Италию, чтобы провести несколько недель на побережье.

    Автор: Дана Балан
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