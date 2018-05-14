Режиссер Бейлис подтвердил страшный диагноз актера Клюева

Москва, 14 мая. Театральный режиссер Владимир Бейлис подтвердил страшный диагноз российского актера театра и кино Бориса Клюева.

Как отметил режиссер, 73-летний актер давно в курсе, что у него онкология, однако все равно продолжает играть в спектаклях и сниматься в телевизионных сериалах, пишут «Дни.ру».

Бейлис добавил, что никто не знает, как в действительности себя чувствует Клюев. Актер периодически появляется в медицинском учреждении, где ему делают все нужные процедуры, сообщает «ФедералПресс».

Он также напомнил, что невзирая на боль, Клюев выходит на сцену и старается поддерживать форму. Сейчас актер продолжает сниматься в комедийном сериале «Воронины».

Ранее Клюев рассказал, что грядущим летом собирается отправиться в Италию, чтобы провести несколько недель на побережье.