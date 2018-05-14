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Пассажирский лайнер экстренно сел в Китае из-за разбитого лобового стекла
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    Пассажирский лайнер экстренно сел в Китае из-за разбитого лобового стекла

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    Пассажирский лайнер экстренно сел в Китае из-за разбитого лобового стекла

    Чэнду, 14 мая. Пассажирский самолет китайской компании Sichuan Airlines совершил экстренную посадку в городе Чэнду после того, как в кабине пилотов разбилось лобовое стекло. По информации китайских СМИ, речь идет о самолете Airbus A319, воздушное судно следовало из Чунцина в Лхасу.

    В авиакомпании причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность, отмечает Infox.ru. Известно, что пилот и бортпроводник во время посадки полечили незначительные травмы, никто из пассажиров при этом не пострадал, сообщает «АиФ».

    Отмечается, что для пассажиров рейса предоставили другой самолет. 

    Автор: Федор Веснин
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