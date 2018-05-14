Сирия, 14 мая. ВВС коалиции США провели бомбардировки в городе Аль-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Турция создаст новый пункт наблюдения на юге Идлиба. ВКС РФ и ВВС Сирии уничтожили военные объекты ИГ1 южнее Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили военные объекты ИГ к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминируют освобожденные территории в Дамаске; эвакуировали 6-ю партию боевиков из Хомса в Алеппо; восстановили электроснабжение в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в северной части провинции Хама.

«Исламское государство»1: противостоит САА на юге от Дамаска.

ВС Турции: направили военный конвой для создания нового наблюдательного пункта в южной части Идлиба.

Международная коалиция: провела бомбардировки в населенном пункте Аль-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Российские военные самолеты осуществили боевые вылеты над районами, оккупированными террористами «Исламского государства» на юге от Дамаска. Точечные авиаудары пришлись по военным объектам боевиков вблизи лагеря Ярмук, в кварталах Хаджар Аль-Асвад и Ат-Тадамун. В то же время продолжаются боестолкновения между ИГИЛовцами и правительственными войсками, поддерживаемыми проасадовскими отрядами «Лива Аль-Кудс». Противники вели бои недалеко от школы «Асад ибн Фурат», которая перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) накануне. Также воздушные атаки провели ВВС Сирии. Согласно данным новостного портала SANA News, объединенной авиации союзников удалось уничтожить скрытые убежища, укрепления и траншеи радикалов ИГ. Кроме того, был ликвидирован один из командных пунктов группировки. В свою очередь, отряды ИГ полагаются на снайперские обстрелы.

Тем временем инженерные подразделения САА укрепляют свои позиции на ранее освобожденных территориях и разминируют их от взрывных устройств, заложенных джихадистами.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о последствиях вчерашнего обстрела боевиками западных окраин Алеппо. Напомним, исламисты антиправительственной организации «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, нанесли минометные удары по районам Аз-Захра, Аль-Халидия и Лерамун. По информации военных источников AMN, в результате атаки ранения получили многие местные жители. Это побудило российские и сирийские военные самолеты провести боевые вылеты в зонах дислокации радикалов.

Между тем 6-я партия боевиков и членов их семей, эвакуированных из провинции Хомс, прибыла в Алеппо по условиям соглашения, достигнутого при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщает Twitter-канал (AlkhaleejOnline).

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор было полностью восстановлено электричество после нескольких лет непрерывных военных действий, передает агентство новостей Al Masdar News. Ранее премьер-министр Сирии Имад Хамис посетил долину реки Евфрат, чтобы проконтролировать работы по реконструкции системы электроснабжения. Напомним, столкновения в регионе завершились после уничтожения «Исламского государства» как военизированного формирования в конце прошлого года. Несмотря на то, что в провинции все еще скрываются так называемые «спящие ячейки» группировки, в целом мирное население, проживающее на территориях, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА), может чувствовать себя в безопасности.

Между тем в районах, оккупированных Демократическими силами Сирии**** (SDF) в восточной части региона, продолжается вооруженное противостояние между ИГИЛовцами и курдскими отрядами. По данным Twitter-канала (soundandpic), ВВС международной коалиции во главе с США провели бомбардировки в населенном пункте Аль-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Военный источник в социальной сети Twitter (TRTalarabiya) сообщает о том, что турецкие вооруженные силы установят 11-й пункт наблюдения в провинции Идлиб. Напомним, Турция наряду с Россией и Ираном является одной из стран-гарантов соблюдения мирного соглашения, заключенного в Астане. Согласно сведениям Twitter-канала (QalaatAlMudiq), турецкий военный конвой уже прибыл в район Аль-Гаабской равнины для возведения контрольно-пропускного пункта. По условиям астанинского соглашения территория Идлиба входит в одну из зон деэскалации. Вследствие этого здесь действует режим прекращения огня, за соблюдением которого будут следить военные Турции.

Провинция Хама

Оппозиционный интернет-портал HalabToday TV сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) нанесла ракетные удары по укрепрайонам боевиков группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраине деревни Аль-Кахира в северной части Хамы. Артиллерийские дивизионы правительственных сил тем временем ударили по оборонительным сооружениям исламистов неподалеку от населенного пункта Аль-Хаваш, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (f_13l). Информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)