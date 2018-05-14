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Ампутация ноги помогла британцу выиграть миллионы на телешоу
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    Ампутация ноги помогла британцу выиграть миллионы на телешоу

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    Ампутация ноги помогла британцу выиграть миллионы на телешоу

    Лондон, 14 мая. Житель Великобритании выиграл 125 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллионов рублей) благодаря ампутации ноги. Об этом передает телеканал Sky News.

    По данным телеканала, миллионы британец выиграл в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» благодаря перенесенной ранее ампутации нижней конечности.

    Гарет Кендалл лишился ноги в мае 2012 года, когда попал в дорожно-транспортное происшествие в Шотландии, где путешествовал вместе с супругой.

    Автокатастрофа произошла в момент, когда супруги направлялись в город Инвернесс, сообщает «ФедералПресс».

    Телеведущий Джереми Кларксон задал Кендаллу вопрос о местонахождении развалин средневекового замка Аркарт. Британец сразу выбрал верный вариант, поскольку отметил, что именно там потерял свою ногу, передает телеканал «360».

    Автор: Дана Балан
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